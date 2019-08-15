По факту аварийной посадки самолёта «Уральских авиалиний» возбуждено уголовное дело

По факту жёсткой посадки пассажирского самолёта «Уральских авиалиний» в Раменском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. Также собственную проверку инцидента организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура — по сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.

«Причины и обстоятельства инцидента пока устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.

Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь, из-за попадания птиц в двигатели лайнер был вынужден начать снижение. Как уточнили в Росавиации, после взлёта самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к «значительным перебоям в их работе». Вынужденную посадку самолёт совершил на кукурузном поле. В результате аварийной посадки лёгкие травмы получили, по разным данным, от 10 до 15 человек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.