Самолёт «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в открытом поле в Подмосковье

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Baza.

Самолёт вылетел из Жуковского в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться в поле из-за пожара в двигателе, пишет «Интерфакс». По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицей. Самолёт совершил жёсткую посадку в Жуковском, после чего выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщает ТАСС, на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Сведений о погибших и пострадавших пока не поступало.