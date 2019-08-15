Mash: При жёсткой посадке самолёта «Уральских авиалиний» пострадали 15 человек

В результате жёсткой посадки самолёта Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье 15 человек получили лёгкие травмы, со ссылкой на источники сообщает телеграм-канал Mash.

В то же время Baza говорит о десяти пострадавших, трое из которых — дети. Очевидцы сообщают, что у них в основном ушибы и ссадины, которые были получены при эвакуации, у некоторых пострадавших есть кровотечение. Всего на борту находилось 226 пассажиров и 7 членов экипажа.

Напомним, Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» утром 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье. Лайнер приземлился на брюхо в открытом поле в районе аэропорта Жуковский. Самолёт вылетел из Жуковского в Симферополь и вскоре был вынужден приземлиться из-за пожара в двигателе. По предварительным данным, причиной стало столкновение с птицами.

Сейчас на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Информация о количестве пострадавших и характере полученных самолётом повреждений уточняется. Телеграм-канал «112» сообщает, что управлял лайнером пилот Дамир Юсупов.