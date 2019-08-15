Евгений Куйвашев предложил представить к награде экипаж самолёта «Уральских авиалиний», аварийно севшего в Подмосковье

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram выразил благодарность экипажу лайнера «Уральских авиалиний», сумевшему без жертв совершить аварийную посадку в Подмосковье.

«Героический экипаж рейса "Уральских авиалиний": КВС — Дамир Юсупов, второй пилот — Георгий Мурзин, старший бортпроводник — Дмитрий Ивлицкий, бортпроводник — Надежда Вершинина, бортпроводник — Дмитрий Гончаренко, бортпроводник — Алия Слякаева, бортпроводник — Яна Ягодина. Благодарю экипаж за мужество и профессионализм. Эти люди должны быть представлены к наградам», — написал Куйвашев.

Губернатор также отметил хорошую подготовку сотрудников авиакомпании.

«Компания "Уральские авиалинии" ещё раз доказала, что не зря считается одной из самых безопасных в мире. Там тратят много сил и средств на подготовку сотрудников. И, как видите, это приносит бесценные плоды — спасённые человеческие жизни», — написал глава региона.

Напомним, Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс по маршруту Москва — Симферополь, из-за попадания птиц в двигатели лайнер был вынужден начать снижение. Как уточнили в Росавиации, после взлёта самолёт столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к «значительным перебоям в их работе». Вынужденную посадку самолёт совершил на кукурузном поле. В результате аварийной посадки лёгкие травмы получили, по разным данным, от 10 до 15 человек. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа.