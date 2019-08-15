Песков: Пилотов, посадивших самолёт на поле в Подмосковье, представят к госнаградам

Капитана и второго пилота самолёта Airbus A321, которые совершили посадку на поле в Подмосковье, представят к государственным наградам, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира самолёта и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал. Поздравим героев-лётчиков, которые спасли жизни людей и посадили самолёт», — сказал Песков.

Он добавил, что их представят к наградам в кратчайшие сроки.

«После того как будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений в этом нет, они будут награждены», — подчеркнул Песков.

Жёсткая посадка самолёта в Подмосковье произошла утром 15 августа. Airbus A321 вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако через несколько секунд после взлёта в двигатели залетели птицы, из-за чего они вышли из строя. Пилоты посадили самолёт на кукурузное поле неподалёку от аэропорта, у лайнера были убраны шасси. Все пассажиры остались живы, пострадали 23 человека. Все они, кроме одного, выписаны из больниц.