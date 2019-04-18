Жительница Нижнего Тагила считает себя «гражданкой СССР» и отказывается платить за коммунальные услуги

Жительница дома № 9 по улице Космонавтов Валентина Жукова принципиально отказывается оплачивать коммунальные услуги. За три года долг женщины перед поставщиками ресурсов и ТСЖ достиг 100 тыс. рублей. Жукова считает, что, являясь «гражданкой СССР», не обязана подчиняться законам Российской Федерации, платить налоги и оплачивать счета. Как сообщает obltv.ru, коммунальщики 13 раз отключали квартиру злостной неплательщицы от электричества, но Жукова самовольно подключалась вновь.

«Я встретил такого же соратника, скажем, он заявил открытым текстом: “Давай вступай к нам, и ты не будешь за квартиру платить. Мало того, я свою маму-пенсионерку настроил, прямо сказал: дура, что платит. Я ей говорю: не плати за квартиру — надо тебе оно?” А сам довёл бизнес до того, что у него отобрали и машины, и механизмы, и квартиру», — говорит председатель ТСЖ «Космос» Александр Алексеевский.

В апреле 2017 года полтора десятка жителей Нижнего Тагила через суд потребовали признать их гражданами Советского Союза. Истцы утверждали, что не подписывали заявления о смене гражданства и не соглашались менять старые паспорта на новые, но суд отказал в удовлетворении иска. Всем желающим приобрести «советскую» прописку руководство незарегистрированной организации «Профсоюз СССР» обещает, что, став гражданином другого государства, они освобождаются от всех долговых обязательств перед РФ.

По словам помощника прокурора Ленинского района Нижнего Тагила Ивана Перегуда, вопрос о взыскании долгов находится в компетенции службы судебных приставов, которые при наличии исполнительных листов имеют право взыскивать денежные средства и накладывать арест на имущество должника.

Напомним, идея о возрождении СССР пришла в голову врачу-стоматологу из Таджикистана Сергею Тараскину в 2010 году. На тот момент 48-летний лейтенант запаса объявил себя врио президента СССР и стал назначать губернаторов и мэров во всех субъектах страны. Последователи Тараскина уверены, что СССР не распался в 1991 году, а был оккупирован врагами. По их мнению, действующая власть в стране, как и все изданные ею законодательные акты, включая Конституцию РФ, нелегитимна. По данным правоохранительных органов, в настоящее время организация насчитывает около 150 тысяч человек по всей России.

В начале и конце 2018 года УФСБ по Центральному военному округу провело обыски в тагильском офисе 64-летнего «мэра Нижнего Тагила» Петра Афанасенко и в екатеринбургской квартире «врио главы Свердловской области» Андрея Злоказова по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. В настоящее время Андрей Злоказов находится под следствием. Теперь его обязанности исполняет директор ООО «Бизнес-ИНФО» Светлана Горина.

В мае 2018 года в редакцию АН «Между строк» пришло заказное письмо от «врио главы Нижнего Тагила» Петра Афанасенко с предостережением «о недопустимости преступления любым лицом от имени РФ». В своём обращении самопровозглашённый мэр требует прекратить «незаконную» деятельность редакции, ссылаясь на законодательные акты 1991–1993 годов. В противном случае агентству и журналистам в будущем придётся ответить по закону военного времени перед трибуналом, говорится в документе.