Жители села под Серовом за три недели построили мост, который год не строили местные власти

Жители села Филькино под Серовом самостоятельно достроили пешеходную переправу через реку Каква, возведение которой они год безуспешно пытались добиться от местных властей, пишет местное издание «Глобус». На решение проблемы у жителей ушло три недели работы и 10 тысяч рублей.

«Односельчане помогали, рыбаки. Остальное — скобы, доски, брёвна и так далее — у кого что было, собрали всем миром. Сейчас мне и соседке можно выходить с коляской. Переправа шириной около метра — позволяет. Теперь намного легче будет. Понятно, что это временно, но хоть на какое-то время хватит этой переправы», — заявила местная жительница Анастасия Пристав.

Ранее жители села неоднократно обращались в администрацию Серовского городского округа с просьбой о строительстве моста, однако им постоянно отказывали. Взамен власти выделили лодку, которая работала по часу в день утром и вечером, но довольно скоро её украли. В этом году жители купили лодку за свой счёт, не дождавшись организации лодочной переправы, которая появилась лишь в конце июня. Ранее аналогичным образом поступили и жители посёлка Чкаловский, за свой счёт отремонтировавшие другой мост через Какву.

Глава Серова Василий Сизиков позже объяснял губернатору, что местные власти готовят работу по реконструкции моста: в этом году запланирован ремонт дороги, ведущей к нему, а в третьем квартале года мост обследуют, чтобы решить, можно ли его эксплуатировать. В Филькино же, по его словам, мост строить было нельзя по закону: этот участок территории затопляемый и строить на нём запрещено. Тем не менее, прокуратура внесла представление о незаконности действий мэрии, а СК возбудил уголовное дело о халатности.