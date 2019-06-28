СК возбудил дело против мэрии Серова, отказавшейся восстанавливать единственный мост в Филькино

Серовский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) из-за того, что чиновники долго не могли построить рядом с селом Филькино мост через реку Каква, который обрушился два года назад, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие полагает, что представители мэрии знали о сложившейся ситуации, но не приняли никаких мер по обеспечению безопасности. В ходе расследования следователи установят конкретных чиновников, которые ответственны за возникновение ситуации, при которой возникла угроза жизни и здоровью жителей села, а также «грубо нарушались их права на пользование образовательными, медицинскими, транспортными, торговыми, и бытовыми услугами».

Напомним, жители Филькино остались без единственного моста, связывающего их с остальной частью населённого пункта, после того как он обрушился из-за ветхости осенью 2017 года. Сейчас единственным вариантом «пешеходной и транспортной доступности» является дорога через посёлок Медянкино — зимник, проложенный по территории завода, для проезда по которому необходим пропуск. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, однако в прокуратуре считают этот способ небезопасным. Сейчас в части села, отрезанной от «большой земли», живут 13 человек.

Суд по иску прокуратуры обязал мэрию восстановить мост, однако муниципальная администрация обжаловала это решение. Как ранее объяснял глава аппарата администрации Серова Павел Поташин, в данное время ведётся работа по организации лодочной переправы. Конкурс был объявлен в начале мая, но проблема в том, что из-за паводковой ситуации организовывать её было запрещено.