Жители села под Серовом остались в полной изоляции из-за обрушения моста

Жители села Филькино на севере Свердловской области оказались отрезаны от внешнего мира после того, как паводок снёс самодельную конструкцию из досок и мусора, которую построили местные жители через реку Какву, пишет Ura.ru.

«Сегодня ночью вода прибыла и переход размыло, сейчас по реке не пройти. Обещанную лодочную переправу так и не организовали, мост строить отказываются. Мы подготовились — сделали запас еды. Муж сегодня в болотниках прошёл на свой страх и риск. А мне с детьми уже не выйти, нужно было с ребёнком на прививку идти, пришлось звонить и переносить визит на другой день», — рассказала местная жительница Анастасия Пристав.

Пока не спадёт вода и не появится возможность снова соорудить переход из досок, жители будут в полной изоляции: дети не смогут ходить в школу, а случись что — к заболевшим не проедет скорая помощь.

«Перед паводком к нам приходили чиновники из администрации, предлагали временно перебраться на "большую землю" в какое-то помещение, которое они специально отремонтировали. Но мы отказались. Тогда они оставили нам на берегу мусорный контейнер, чтобы мы не забывали платить по счетам. Пообещали вывозить мусор потом на лодке», — добавила собеседница агентства.

Глава администрации Филькино Раиса Абрамова рассказала, что на острове среди прочих живут две многодетные семьи, одна из которых согласилась на временный переезд, а вторая — нет.

«Воду спускали с водохранилища, уровень поднялся. Думаю, что день-два и всё нормализуется, снова можно будет ходить с берега на берег. Конечно, там надо построить пешеходный мостик, но не от меня это зависит», — добавила Абрамова.

В селе Филькино, разделённом рекой Каквой, в октябре 2017 года рухнул мост. Часть деревни оказалась отрезана от внешнего мира, но власти решили, что восстанавливать мост экономически нецелесообразно. Жители из брёвен и мусора соорудили переход. Поскольку другая часть села упирается в болото, переход через реку — единственный способ связи с миром.