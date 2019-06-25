Жителям села под Серовом после обрушения моста запретили ходить, ездить и плавать

Жителей села Филькино, расположенного возле города Серова в Свердловской области, из-за рухнувшего моста оказавшихся отрезанными от мира, ограничили в передвижении, пишет Ura.ru. На обломках моста появились знаки, запрещающие проезд транспорта, движение пешеходов, а также табличка, запрещающая купание.

«Филькино: не пройти, не проехать, не проплыть», — прокомментировала появившиеся знаки жительница отрезанного села Анастасия Пристав.

С какой целью были установлены властями запрещающие знаки, пока выяснить не удалось: в пресс-службе администрации Серова не отвечают на звонки, в региональном управлении ГИБДД обещали дать объяснения позже.

Напомним, в селе Филькино, разделённом рекой Каква, в октябре 2017 года рухнул мост, в результате чего часть деревни оказалась отрезана от внешнего мира, однако администрация решила, что восстанавливать мост экономически нецелесообразно. Жители из брёвен и мусора соорудили переход, который смывает в период паводка или спуска воды на плотине. По решению суда власти должны обеспечить круглогодичную связь селян с большой землёй, но людям пришлось самим покупать лодки.

Ранее жители Серовского округа, не дождавшись помощи властей, собрали 170 тысяч рублей и своими руками за два дня отремонтировали мост, ведущий в посёлок Чкаловский. В то же время на въезде в Серов власти установили арт-объект «Я люблю Серов» стоимостью 2,7 млн рублей.