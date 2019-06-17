В Серове жители самостоятельно отремонтировали мост

В Серовском районе местные жители за собственные средства отремонтировали мост, пишет местное издание «Глобус».

Работы заняли два дня — 15 и 16 июня, сообщается в паблике «ОК, Серов» в соцсети «Одноклассники». Мост через реку Какву ведёт к посёлку Чкаловскому, садовым товариществам «ДОЗ» и «Смородинка». Взяться за ремонт людей вынудило состояние моста и боязнь, что либо кто-то провалится, либо мост разберут окончательно.

«Уже появились дыры. Проезд легкового автомобиля вызывал опасность. Для того чтобы не упасть, чтобы мост у нас никто не отнял, не разобрал, не спилил его, нам пришлось его отремонтировать. В 2017 году мы делали ремонт за 70 тысяч. Сейчас — за 150 тысяч, а вместе с трудозатратами в этом году ремонт выйдет под 200 тысяч», — рассказал председатель коллективного сада «Смородинка» Игорь Чудов.

Своими силами жители посёлка и коллективных садов заменили на мосту деревянный настил, также засыпали галькой и заложили камнями ямы на дороге, ведущей к мосту. Над этим трудились несколько десятков человек. Помощь людям оказал владелец местной лесопилки. По словам Игоря Чудова, в последний раз власти ремонтировали мост ориентировочно в 1995 году. После этого путепровод в рабочем состоянии поддерживали садоводы и лесотехническая автошкола, у которой рядом находится автодром.

По данным паблика «Типичный Екатеринбург», пока серовчане сбрасывались личными деньгами на мост, администрация Серова решила выделить средства на установку стелы «Я люблю Серов» за 2,7 млн рублей.