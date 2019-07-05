Под Серовом жители отрезанной деревни сами строят мост, который отказываются делать власти

Жители села Филькино в Серовском городском округе начали самостоятельно строить переправу через реву Каква после того, как местная администрация несколько раз отказалась восстановить обрушившийся два года назад мост через неё, сообщила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» местная жительница Анастасия Пристав.

Жители Филькино орали собственные средства на стройматериалы, а работу делают местные мужчины. По словам Пристав, после того, как Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за того, что чиновники отказываются строить мост, селу выдали лодку, которая перевозит жителей с одного берега на другой три раза в сутки.

«Какая щедрость с их стороны. Лодочная переправа открылась после того, как СК возбудил уголовное дело в отношении администрации, сразу нашёлся лодочник. Когда нам лодочная переправа была действительно нужна, её не было! А сейчас, когда у каждого куплена своя лодка и вода в реке спала и лодочная переправа нам не нужна, нам её организовали. С какой целью?» — пишет девушка.

Напомним, жители Филькино остались без единственного моста, связывающего их с остальной частью населённого пункта, после того как он обрушился из-за ветхости осенью 2017 года. Сейчас единственным вариантом «пешеходной и транспортной доступности» является дорога через посёлок Медянкино — зимник, проложенный по территории завода, для проезда по которому необходим пропуск. Летом администрация предложила жителям пользоваться лодкой, однако в прокуратуре считают этот способ небезопасным. Сейчас в части села, отрезанной от «большой земли», живут 13 человек.

Суд по иску прокуратуры обязал мэрию восстановить мост, однако муниципальная администрация обжаловала это решение. Как ранее объяснял глава аппарата администрации Серова Павел Поташин, в данное время ведётся работа по организации лодочной переправы. Конкурс был объявлен в начале мая, но проблема в том, что из-за паводковой ситуации организовывать её было запрещено.

На прошлой неделе Серовский межрайонный следственный отдел СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о халатности (часть 1 статьи 293 УК РФ) из-за того, что чиновники долго не могли построить мост. Следствие полагает, что представители мэрии знали о сложившейся ситуации, но не приняли никаких мер по обеспечению безопасности, поэтому была создана угроза жизни и здоровью жителей села.