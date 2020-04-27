Жители Нижнего Тагила жалуются на продажу алкоголя в барах после семи вечера вопреки указу губернатора

Тагильчане жалуются в соцсетях и на официальном сайте города на продажу алкоголя после 19:00. По словам жителей Нижнего Тагила, спиртными напитками «круглосуточно торгуют в наливайке “Косой переулок” по улице Красноармейской». Продают алкоголь в неположенное время в баре «Напиткофф» на Ленинградском проспекте. Есть претензии и к продуктовому магазину «Велес» на пр. Строителей.

Специалисты управления промышленной политики и развития предпринимательства тагильской мэрии уже провели профилактическую беседу с руководителями баров «Косой переулок» и «Напиткофф». Они рассказали им о недопущении случаев продажи алкогольной продукции навынос предприятием общественного питания. Также бизнесменам рекомендовали не нарушать указ свердловского губернатора о запрете торговли спиртными напитками после 19:00. Свидетелям продажи алкоголя в «Косом переулке» и баре «Напиткофф» чиновники посоветовали сразу обращаться в полицию. Отметим, конфликт между «Косым переулком» и местными жителями длится уже 10 лет. Тагильчане не раз просили сотрудников горадминистрации посодействовать закрытию «наливайки для быдлосходняков», но нужного результата им за эти годы добиться так и не удалось.

Напомним, 20 апреля 2020 года указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе были введены ограничения на розничную продажу алкоголя с 19:00 до 10:00 в связи с объявленным ранее режимом повышенной готовности. Жители Нижнего Тагила встретили «полусухой» закон мольбами на коленях перед кассирами и требованиями позвонить главе региона. ООО «Тагильское пиво», в свою очередь, предупредило о недополучении государством налогов и акцизов.

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