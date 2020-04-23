«Тагильское пиво» попросило снять ограничения на продажу слабоалкогольных напитков в Свердловской области

Исполнительный директор ООО «Тагильское пиво» Александр Акшумов обратился к президенту Торгово-промышленной палаты Нижнего Тагила Борису Соколову и министру агропромышленного комплекса Свердловской области Дмитрию Дягтерёву с просьбой снять ограничения на продажу пива и пивных напитков в регионе.

По мнению пивоваров, оборот слабоалкогольной продукции на Среднем Урале «ограничен необоснованно».

«Данное ограничение уже в самом ближайшем будущем приведёт к неизбежному снижению объёмов продаж пива и пивных напитков и, как следствие, снижению объёмов производства, которое в свою очередь отразится на сумме налогов и акцизов, уплачиваемых нами в бюджет, а также создаст угрозу высвобождения работников. Кроме того, введение ограничения на розничную продажу алкогольной продукции в Свердловской области может, по нашему мнению, спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьёзное социальное напряжение населения», — считает Акшумов.

Компания также напомнила, что является крупным плательщиком акцизов — половина от уплаченного возвращается в бюджет Нижнего Тагила.

Напомним, 20 апреля 2020 года указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в регионе были введены ограничения на розничную продажу алкоголя с 19 до 10 часов в связи с объявленным ранее режимом повышенной готовности.

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