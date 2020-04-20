Губернатор Куйвашев ограничил торговлю алкоголем на территории Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального оперативного штаба принял решение об ограничении торговли алкоголем на территории Свердловской области — теперь можно торговать спиртным только с 10 утра до 19 вечера.

«За исполнением меры будет установлен тщательный контроль. Об этом глава региона заявил на заседании регионального оперштаба», — добавили в оперативном штабе.

Напомним, сегодня в Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев заражения коронавирусом, общее число заражённых с начала пандемии — 149 человек, из них 55 уже выписаны. На утро 20 апреля в России зарегистрировано 4268 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах, а общее число инфицированных достигло 47121 человека

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