Жители Нижнего Тагила смогут выбрать мурал, который украсит фасад «Самородка»

Организаторы резиденции Уральской индустриальной биеннале современного искусства в Нижнем Тагиле предлагают тагильчанам принять участие в выборе нового монументального граффити. Огромное изображение по мотивам работ тагильского художника Алексея Константинова украсит фасад бывшего колледжа «Самородок» на перекрёстке проспекта Мира и улицы Циолковского. Голосование продлится до конца этой недели в социальных сетях и на сайте агентства «Между строк».

Мурал — это разновидность монументального искусства, когда холстом для художника выступает фасад архитектурного сооружения. Подобных муралов в Нижнем Тагиле немного — можно вспомнить работу райтера Ильи Вьюгова и детский рисунок на домах по улице Горошникова или изображение танка на фасаде жилого дома по улице Октябрьской Революции. В августе одним муралом, а значит, и одной городской достопримечательностью станет больше. Его создадут тагильские художники Лёша Бубб и Александр Черепанов в рамках кураторского проекта красноярского художника, сотрудника музейного центра «Площадь мира» Александра Закирова.

В июне Александр побывал в Нижнем Тагиле, где пообщался с местными художниками и начал работать над концепцией выставки «Краткая история современного тагильского искусства» (6+), которая откроется в «Самородке». Центральное место в экспозиции будет отдано легендарному тагильскому художнику Алексею Константинову.

«Выставка начнётся прямо с фасада здания, где появится мурал на основе живописных произведений Константинова. Предлагаем жителям города проголосовать за один из двух эскизов для мурала: по мотивам работы “Диагональная композиция” и работы “Голова волка. Вариант II”. Оба произведения находятся в коллекции координатора общественного объединения “Пространство второго авангарда” Сергея Лазарева», — рассказала «Афише МС» координатор программы арт-резиденции 6-й Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле, исследователь тагильского искусства Анна Киященко.

Вариант 1. Диагональная композиция Вариант 2. Голова волка

Голосование продлится до 10 июля в паблике АН «Между строк» во «ВКонтакте». Мнение наших читателей организаторы биеннале учтут при создании арт-объекта.

Шестая Уральская индустриальная биеннале современного искусства в 2021 году пройдёт на двух площадках в Нижнем Тагиле: в музее искусств и в бывшем колледже «Самородок», а также на старом Демидовском заводе в Черноисточинске.