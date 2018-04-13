Жители Кемерова готовят массовый митинг против главы парламента Амана Тулеева

Жители Кузбасса подали в администрацию Кемерова уведомление о митинге с требованиями отставки экс-губернатора Амана Тулеева с поста спикера Совета народных депутатов, со ссылкой на одного из организаторов мероприятия Владимира Горенкова пишет Znak.com. Митинг планируют провести 21 апреля, в акции заявлено участие двух тысяч человек.

По словам Владимира Горенкова, местом проведения митинга выбрана центральная площадь Советов перед областной администрацией. Жители Кузбасса, с одной стороны, намерены выказать поддержку врио губернатора Сергею Цивилёву, а с другой — потребовать отставки Амана Тулеева с поста спикера облсовета.

«Мы надеемся, что с приходом нового руководителя региона наша жизнь изменится в лучшую сторону. После трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" Цивилёв встал на колени и попросил у всех прощения. Этот жест оценили многие. Сейчас он говорит правильные вещи, появилась надежда на светлое будущее. Мы хотим выйти с наставлениями и пожеланиями ему. Но Тулеев может сместить Цивилёва, как это было в случае с губернатором Михаилом Кислюком. Он попросту не даст ему работать. Все депутаты парламента под ним, все мэры — его ставленники. Поэтому нужно Тулеева сейчас скидывать с его кресла. С ним никаких перемен не настанет!» — отметил Горенков.

По его словам, социальная напряжённость в Кузбассе в настоящее время достигла максимума.

«Хуже не бывает, до Майдана пару шагов. А дальше что, гражданская война? Никто не хочет крови и беспорядков. Но такое возможно, если Тулеев и дальше будет у власти. Нужно, чтобы он ушёл и был лишен звания народного губернатора», — говорит активист.

На митинге жители Кузбасса намерены озвучить «все преступления вассала Тулеева». Среди них — повальное закрытие шахт, безработица, ухудшение экологической обстановки, сокращение численности населения. Организатор акции поясняет, что власти при Тулееве выступали за открытую добычу угля и закрывали заводы по переработке, из-за этого по всему Кузбассу сейчас разбросаны радиоактивные отвалы, счётчик Гейгера там зашкаливает.

«У нас ужасающая статистика по онкобольным. Туберкулёз уже привычное явление. Мы все ходячие трупы. Я живу в глухой деревне на 150 дворов. Только в этом году у нас появилось 13 онкобольных, зафиксировано шесть смертей. И об этом никто не докладывает Кремлю! В Новокузнецке в центре города стоят пустые многоэтажки. Население вымирает, все бегут из региона. Это преступление против народа!» — говорит Горенков.

Между тем, указывает Горенков, Цивилёв выступает за закрытую добычу угля, за углехимию, за развитие высоких технологий в переработке угля, против офшоров. В пресс-службе врио губернатора уточняют, что к проведению митинга власти области не имеют никого отношения.

Пока решения по митингу администрация Кемерова не приняла. Но гражданские активисты намерены выйти на площадь Советов в любом случае.

«Для нас это Сенатская площадь. Если митинг не согласуют, 21 апреля мы выйдем на несогласованную акцию! Готовы ко всему», — заключил Горенков.

Напомним, 73-летний Аман Тулеев досрочно ушёл в отставку с поста главы Кемеровской области 1 апреля, спустя неделю после страшного пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унёсшего жизни 64 человек.

Через два дня после этого Тулеев стал депутатом Совета народных депутатов Кемеровской области, воспользовавшись вакантным мандатом Вана Вай-Чена, который сложил полномочия в октябре 2016 года. 10 апреля Тулеев возглавил кемеровский парламент.