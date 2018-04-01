Аман Тулеев подал в отставку

На сайте администрации Кемеровской области опубликовано видеообращение губернатора Амана Тулеева, в котором он объявил о своей досрочной отставке в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня».

«Считаю это для себя правильным, осознанным, единственно верным решением. Потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя», - сказал Тулеев.

Аман Тулеев был избран на пост главы Кузбасса 1 июля 1997 года и с тех пор неоднократно переизбирался, последний раз в 2015 году он победил на выборах с результатом 96,69% голосов. Его полномочия должны были истечь в 2020 году. Сейчас Тулееву 73 года.

Губернатор подал в отставку на фоне расследования пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в результате которого погибли 64 человека. 27 марта на стихийном митинге в Кемерово родственники погибших и пострадавших при пожаре потребовали отставки главы региона. Аман Тулеев к митингующим не вышел, вместо этого попросив прощения за пожар в «Зимней вишне» у Владимира Путина.