Аман Тулеев возглавил парламент Кемеровской области

Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев избран председателем областного совета народных депутатов, сообщает «Интерфакс». На внеочередной сессии парламента 10 апреля за его кандидатуру проголосовали 38 из 39 депутатов. Тулеев являлся единственным кандидатом на пост спикера.

«У фракции не было других кандидатов. Наш кандидат один — Аман Тулеев»,— сообщил глава фракции «Единой России» в кемеровском облсовете Сергей Апарин.

Глава фракции «Справедливая Россия» Владимир Волчек также сообщил о полной поддержке кандидатуры Амана Тулеева.

«У него столько ещё потенциала. Эксплуатация Амана Тулеева в интересах Кузбасса — в наших общих интересах», - заявил депутат.

Сам Аман Тулеев, выступая на сессии, напомнил, что в 1990 году он уже был избран главой совета депутатов.

«В жизни происходит круговорот. В 70 лет люди набираются ума, опыта, нужно вместе с молодыми работать, в одной упряжке. Область я передаю новому губернатору [врио главы региона Серегею Цивилеву] в отличном, стабильном состоянии, в финансово устойчивом положении, с денежками», - заявил Тулеев.

Всего в повестке сессии было два вопроса — о досрочном прекращении полномочий спикера и об избрании нового главы совета депутатов.

Напомним, накануне глава облсовета Алексей Синицын написал заявление об отставке. На своей странице в Facebook он сообщил, что избрание Амана Тулеева на пост главы совета депутатов считает «абсолютно справедливым и корректным».

«Сегодняшний состав облсовета — это команда Тулеева. Чтобы у моих коллег появилась возможность проголосовать за кандидатуру Амана Гумировича, я написал заявление о сложении полномочий председателя облсовета»,— сказал он.

Алексей Синицын был избран главой совета народных депутатов Кемеровской области в октябре 2016 года. Депутаты приняли отставку господина Синицына – «за» проголосовали 38, один воздержался.

Аман Тулеев сложил с себя полномочия губернатора 1 апреля, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», где погибло более 60 человек. На прошлой неделе экс-губернатор получил мандат народного депутата облсовета.

«Аман Тулеев в 2013 году возглавлял зарегистрированный список от партии "Единая Россия". В этом списке он находился до сего дня»,— сообщили в избиркоме Кемеровской области.

Эк-губернатору передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия ещё в 2016 году.