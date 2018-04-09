Спикер областного совета Кемеровской области ушёл в отставку

В Кемеровской области председатель регионального совета народных депутатов Алексей Синицын досрочно сложил с себя полномочия депутата, со ссылкой на пресс-службу регионального отделения «Единой России» пишет «Интерфакс».

«Рассмотрение его заявления состоится 10 апреля на внеочередной сессии», — сказал представитель партии.

Напомним, на место спикера регионального парламента рассматривают кандидатуру экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. На прошлой неделе восемь депутатов Госдумы от Кузбасса попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать выдвижение бывшего губернатора, а ныне депутата облсовета Тулеева на пост спикера.

Тулеев руководил Кузбассом с 1997 года. 1 апреля он ушёл в отставку после пожара в торговом центре «Зимняя вишня». 3 апреля он стал депутатом областного совета. На прошлой неделе «Коммерсантъ» писал, что спикер облсовета Синицын покинет эту должность и его заменит Тулеев. В то же время 3 апреля источники РБК и РИА Новости в окружении Тулеева сообщили, что бывший губернатор не планирует становиться спикером.

Председатель думской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов не поддержал назначение Тулеева спикером.

«Я считаю, это неправильно, и думаю, люди просто не поймут такого решения», — заявил он.

В Кремле в ситуацию вмешиваться не намерены, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.