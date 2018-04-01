И. о. губернатора Кузбасса назначен Сергей Цивилев

Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Он принял отставку Амана Тулеева, который ранее объявил об уходе со своего поста по собственному желанию.

Сергей Цивилев после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» на протяжении нескольких часов общался с участниками митинга, которые у здания администрации региона требовали правдивых данных о количестве погибших и отставки местных властей. Он обвинил в желании «попиариться на горе» Игоря Вострикова, у которого в пожаре погибли трое детей, жена и сестра. Позднее Цивилев встал на колени перед участниками митинга, прося прощения за пожар.

Сегодня утром 73-летний Тулеев обратился к президенту РФ с заявлением об отставке по собственному желанию. Он руководил Кемеровской областью с 1997 года. Тулеев назвал своё решение «единственно верным» после пожара.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в воскресенье 25 марта. В результате погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.