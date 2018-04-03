СМИ: Тулеев возглавит парламент Кемеровской области

Амана Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области, а уже на следующей неделе может возглавить региональный парламент, пишет «Коммерсантъ». Ушедший 1 апреля в досрочную отставку экс-губернатор Кузбасса стал депутатом вместо однопартийца Ван Вай-Чена, который сложил с себя полномочия.

Как сообщает «Коммерсантъ», на следующей неделе произойдёт ещё одна рокировка — спикер совета народных депутатов Алексей Синицин освободит Тулееву свой пост.

Официальных комментариев информации издания на момент публикации нет.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет. 73-летний глава региона ушёл в добровольную отставку после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», при пожаре в котором погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Исполняющим обязанности губернатора назначен его заместитель Сергей Цивилев.

Накануне стало известно о «золотом парашюте» Амана Тулеева, полагающемся ему за существующее в регионе звание «народный губернатор». Политик сохранит резиденцию с обслугой, кабинет, помощника, а также будет получать ежемесячно из бюджета 50 тысяч рублей.