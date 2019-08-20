Замглавы Нижнего Тагила по горхозяйству и строительству Владимир Юрченко ушёл со своего поста после скандала в мэрии, связанного с проверкой чиновника на коррупцию, а также срыва сдачи нескольких социально значимых объектов. Об этом АН «Между строк» сообщили сразу несколько тагильских чиновников. Мэр Владислав Пинаев подтвердил агентству информацию об уходе Юрченко, который успел проработать в роли зама полгода. Он отметил, что тот подал заявление об увольнении «в связи с выходом на пенсию» накануне, 19 августа, и глава его уже подписал.

В конце прошлой недели, во время аппаратного совещания, Владислав Пинаев отстранил своего зама от занимаемой должности на время проведения служебного расследования, касающегося конфликта интересов. По словам источников АН «Между строк» в администрации, одной из причин такого решения для мэра стало то, что компания-подрядчик «Караван», которая срывает сроки строительства футбольного поля у Центра образования № 1, аффилирована с организацией сына Владимира Юрченко. Также родственник чиновника имеет субподряд на благоустройство школы № 100.

«Владимир Прокопьевич отстранён временно, — говорил ранее Пинаев. — Я вчера, возвращаясь из Екатеринбурга, без предупреждения заехал на строительную площадку школы № 100. Да, работы почти завершены, но на объекте не застал практически ни одной строительной организации, хотя погода стояла хорошая. Кроме того, поступила жалоба от граждан, что работы по монтажу футбольного поля у Центра образования № 1 до сих пор не начались, но конкурс был отыгран почти месяц назад. Выяснилось, что на обоих объектах работала одна и та же организация. Контрольно-ревизионному управлению было поручено провести проверку на предмет конфликта интересов. Эта организация аффилирована с сыном Владимира Юрченко. Законом это впрямую не запрещено, поэтому окончательные выводы я пока не делаю».

Служебная проверка должна завершиться уже в пятницу, 23 августа. По её результатам мэрия Нижнего Тагила может обратиться в правоохранительные органы, рассказали агентству собеседники в администрации. Юрченко считает, что его отстранение от должности является «расправой» со стороны главы города. По мнению чиновника, все претензии в его адрес не обоснованы, и он намерен отстаивать свою честь в суде.

Объявление об отстранении стало уже третьим серьёзным публичным выговором заместителю со стороны Пинаева. Неделю назад глава Нижнего Тагила устроил разнос чиновникам из-за «завала всей работы» по строительству спортивного зала с тёплым переходом к зданию Нижнетагильской православной гимназии на Совхозной, 7. «Губернаторский» спортивный зал должен быть сдан к 1 сентября этого года, однако многие этапы строительства до сих пор не завершены. Ещё ранее Пинаев выгнал Юрченко с совещания. Мэр высказал тогда недовольство процессом подготовки прилегающей территории вокруг школы № 100, отстранил своего зама от всех штабов и подчеркнул, что теперь заместитель занимается только школой № 100.