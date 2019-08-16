Владислав Пинаев прокомментировал отстранение своего заместителя Владимира Юрченко

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время объезда Дзержинского района прокомментировал отстранение от должности своего заместителя по городскому хозяйству и строительству Владимира Юрченко. По словам мэра, «последней каплей» стало отсутствие строительных бригад подрядчика на площадке школы № 100.

«Владимир Прокопьевич отстранён временно, — пояснил Пинаев. — Я вчера, возвращаясь из Екатеринбурга, без предупреждения заехал на строительную площадку школы № 100. Да, работы почти завершены, но на объекте не застал практически ни одной строительной организации, хотя погода стояла хорошая. Кроме того, поступила жалоба от граждан, что работы по монтажу футбольного поля у Центра образования № 1 до сих пор не начались, но конкурс был отыгран почти месяц назад. Выяснилось, что на обоих объектах работала одна и та же организация. Контрольно-ревизионному управлению было поручено провести проверку на предмет конфликта интересов. Эта организация аффилирована с сыном Владимира Юрченко. Законом это в прямую не запрещено, поэтому окончательные выводы я пока не делаю».

Пинаев также отметил, что если проверка выявит связь подрядчика с замглавы города, то последний «по-мужски» должен написать заявление на увольнение.

Напомним, конкурс стоимостью 25,5 млн рублей на строительство многофункционального стадиона в Центре образования № 1 (школа на Карла Либкнехта, 30) выиграло микропредприятие ООО «Караван» из Екатеринбурга. Компания стала единственным участником торгов и соответствует всем необходимым требованиям.