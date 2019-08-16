Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил от должности Владимира Юрченко из-за срыва сдачи соцобъектов и конфликта интересов

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил от занимаемой должности своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко на время проведения служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Об этом он сообщил сегодня, 16 августа, на аппаратном совещании в мэрии. Ранее главе поступило заявление от родителей учащихся школы на Карла Либнехта, 30. Они пожаловались мэру на отсутствие работ по строительству футбольного поля и других элементов стадиона в Центре образования № 1. Они должны были быть сделаны к новому учебному году. Оказалось, что подрядчик срывает срок сдачи объекта уже почти на месяц.

«Что у нас происходит с полем Центра образования? Я знаю, что там происходит, я вас предупреждал со всеми этими "Караванами" (компания-подрядчик — Прим. ред.) по-доброму. Месяц отставание. На основании той жалобы, которую родители написали, провести служебную проверку, на время проверки заместителя по строительству и городскому хозяйству отстранить от занимаемой должности по причине конфликта интересов. По результатам проверки прошу сообщить мне в письменном виде, в виде служебной записки. Буду дальше решение принимать. Вчера заехал в сотую школу в семь часов вечера, погода хорошая, никого нет», — высказался Владислав Пинаев.

Источники АН «Между строк» в мэрии рассказали, что конфликт интересов связан с тем, что компания-подрядчик «Караван», которая занимается строительством футбольного поля, аффилирована с организацией сына Владимира Юрченко.

Это стало уже третьим серьёзным публичным выговором Юрченко со стороны Пинаева. Неделю назад глава Нижнего Тагила устроил разнос чиновникам из-за «завала всей работы» по строительству спортивного зала с тёплым переходом к зданию Нижнетагильской православной гимназии на Совхозной, 7. «Губернаторский» спортивный зал должен быть сдан к 1 сентября этого года, однако многие этапы строительства до сих пор не завершены. Ещё ранее Пинаев выгнал Юрченко с совещания. Мэр высказал тогда недовольство процессом подготовки прилегающей территории вокруг школы № 100, отстранил своего зама от всех штабов и подчеркнул, что теперь заместитель занимается только школой № 100. Источники АН «Между строк» в мэрии утверждают, что Юрченко до увольнения осталось всего несколько недель. На его место рассматривается начальник управления горхозяйством Нижнего Тагила и экс-руководитель ИК-5 Андрей Лебедев.