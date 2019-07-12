Владислав Пинаев выгнал своего заместителя с аппаратного совещания: «До 1 августа вы работаете в школе № 100»

Владислав Пинаев выгнал своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко с аппаратного совещания. Мэр Нижнего Тагила высказал недовольство процессом подготовки прилегающей территории вокруг школы № 100. Глава города отстранил Юрченко от всех совещаний и штабов и подчеркнул, что с теперь заместитель занимается только школой № 100.

«С этой минуты ваше рабочее место - на школе № 100. До 1 августа ночуйте там, найдите себе кабинет. Я освобождаю вас от всех совещаний. Территорию надо срочно приводить в порядок. А то мы такими темпами можем не успеть школу сдать» , - сказал мэр.

Владимир Юрченко покинул совещание.

Напомним, в новой школе на Муринских прудах до нового учебного года должны построить большой актовый зал на 480 зрителей, футбольное поле, легкоатлетический корт с покрытием на улице, а также пять спортивных залов. Для учреждения уже составлена образовательная программа и принят перечень учебников. Сдача школы запланирована на 1 сентября, в образовательное учреждение придут 175 первоклашек. Заявки на перевод из других школ подали родители 558 школьников среднего звена. В первый год школа, вместимость которой составит 1200 детей, не будет принимать учеников выпускных классов.