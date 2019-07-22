Екатеринбургская компания построит за 25 млн рублей стадион в «Центре образования № 1» в Нижнем Тагиле

Строительством многофункционального стадиона в «Центре образования № 1» (школа на Карла Либкнехта, 30) к новому учебному году займётся микропредприятие ООО «Караван» из Екатеринбурга. Компания стала единственным участником торгов и соответствует всем необходимым требованиям. Она сделает спортивный комплекс за 25,5 млн рублей, предусмотренных в бюджете Нижнего Тагила.

В «Центре образования № 1» построят сооружение, которое включит в себя футбольное поле размером 30х60 метров, круговую и прямую беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также волейбольно-баскетбольную площадку. После строительства футбольного поля подрядчик будет обязан за свой счёт организовать проведение так называемых полевых испытаний искусственного травяного покрытия с привлечением независимой организации. В список испытаний входят: тестирование амортизации, измерение характеристик отскока мяча, его скольжения, сопротивления вращения мяча в разных местах поля.

Срок возведения объекта — 60 календарных дней с момента заключения контракта. В конкурсной документации отмечается, что возможность выполнения строительно-монтажных работ во время учебного процесса подрядчик обязан согласовать с администрацией школы.