«Это расправа надо мной». Владимир Юрченко прокомментировал своё отстранение от должности заместителя мэра

Заместитель Владислава Пинаева по городскому хозяйству и строительству Владимир Юрченко заявил, что его отстранение от должности является «расправой» со стороны главы города. По мнению Юрченко, все претензии в его адрес не обоснованы и он намерен отстаивать свою честь в суде. Об этом замглавы сообщил TagilCity.ru.

«Претензии ко мне: якобы сын — учредитель "Каравана". Этого нет и в помине не было никогда. А отстранили меня только поэтому. Категорически не согласен с этим и готов отстаивать, судиться. Насколько я знаю, прокуратура провела проверки по коррупционным составляющим — эти данные не подтвердились. Это просто расправа надо мной… Кому-то я перешёл дорогу. Я 19 лет работаю в муниципальной службе, 5 лет управлением горхозяйством руководил. У меня никогда не было никаких конфликтов. Я работаю с дорожниками, помогаю во всех вопросах. Я законопослушный человек. Это расправа надо мной, просто натуральная — лично главой города», — заявил Владимир Юрченко.

Напомним, в минувшую пятницу на аппаратном совещании глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев отстранил от занимаемой должности своего заместителя Владимира Юрченко на время проведения служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Позже градоначальник пояснил, что «последней каплей терпения» стало отсутствие строительных бригад подрядчика на площадке школы № 100 в разгар рабочей недели. Пинаев также отметил, что если проверка выявит связь подрядчика с замглавы города, то последний «по-мужски» должен написать заявление на увольнение.

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