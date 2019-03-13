Заместителя Чайки в Нижнем Тагиле встречает пикетом противник мусорной реформы

Активист общественного движения «Нижний Тагил против» Ярослав Кузнецов начал одиночный пикет у ДК имени Окунева на Вагонке, где проходит закрытое совещание по мусорной реформе с участием заместителя генпрокурора РФ Юрия Гулягина. Во время онлайн-трансляции во «ВКонтакте» молодой человек отметил, что намерен дождаться окончания совещания, чтобы наверняка попасть на глаза замгенпрокурору.

По данным «МС», на совещании присутствует вице-губернатор Алексей Орлов, прокурор Свердловской области Сергей Охлопков, региональный министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, руководители районных прокуратур, а также представители всех регоператоров по обращению с ТКО.

Напомним, в конце февраля жители Нижнего Тагила написали в свердловскую прокуратуру коллективное письмо с просьбой проверить законность утверждённых Региональной энергетической комиссией (РЭК) нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Документ был составлен на встрече прокурора Ленинского района Владимира Мартынова и природоохранного прокурора Дениса Исакова с тагильчанами в мэрии. Его подписали 20 жителей города.

Значительное повышение тарифа на вывоз мусора спровоцировало в Нижнем Тагиле протест — так, только 23 февраля митинг против мусорной реформы собрал более тысячи тагильчан. Кроме этого, в течение нескольких недель активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводили одиночные пикеты под окнами администрации города, «встречали» они и приехавшего с рабочим визитом в Тагил полпреда президента Николая Цуканова, а также стояли у здания областного правительства. Во многом из-за Нижнего Тагила Свердловская область вошла в число лидеров рейтинга напряжённости регионов из-за мусорной реформы.