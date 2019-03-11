Свердловская область заняла второе место в рейтинге напряжённости регионов из-за мусорной реформы

Эксперты РАНХиГС и группы Wasteconsulting провели исследование недовольства мусорной реформой в 33 регионах России, пишет 66.ru.

«Цель индекса — информировать органы власти и общество об управленческих и политических рисках, препятствующих созданию в стране экономики замкнутого цикла», — заявляют авторы исследования.

По состоянию на 1 марта наиболее высокая вероятность «мусорной» напряжённости зафиксирована в Санкт-Петербурге. Свердловская область заняла второе место в рейтинге, третье — Волгоградская область. В десятку «социально взрывоопасных» регионов также вошли Тамбовская, Волгоградская, Курганская и Челябинская области, Красноярский край, Хакасия, Севастополь, Калмыкия, Крым и Республика Коми.

Напомним, с 1 января во многих регионах России началась мусорная реформа. Отходы из населённых пунктов теперь вывозят на основании договоров с региональным оператором. Свердловскую область поделили на три зоны: Восточную (в неё входит Екатеринбург) отдали ЕМУП «Спецавтобаза», Западную — «ТБО «Экосервис», Северную — тюменской компании «Рифей».

В Екатеринбурге стоимость вывоза мусора выросла в несколько раз: так, жители многоквартирных домов платят по 148,62 рубля за каждого прописанного, а жители частного сектора — по 182 рубля. Ранее на пресс-конференции министр ЖКХ Николай Смирнов объяснил это низкой плотностью населения. 5 марта на встрече министра с жителями Нижнего Тагила Смирнов попросил называть реформу «экологической», а также заявил о намерении сократить плату за услугу по обращению с ТКО для снижения протестных настроений среди населения.

В конце февраля губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству снизить тарифы. Позже стало известно, что их снизят на 74 копейки.