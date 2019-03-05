РЭК разрешит тагильчанам платить за вывоз мусора на 70 копеек меньше

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области пересчитала долгосрочные тарифы на вывоз мусора для трёх региональных операторов, снизив их величину относительно установленных в декабре 2018 года, со ссылкой на проект решения РЭК пишет Znak.com.

Снижение будет крайне незначительным и составит около трёх-четырех рублей с кубометра вывезенного мусора — это меньше половины процента от стоимости услуги. Комиссия рассмотрит снижение тарифа 13 марта.

Тариф для населения у ООО «Рифей» для северной зоны области предложено снизить с 845,87 рубля за кубометр мусора до 841,66 рубля. Таким образом, жители многоквартирных домов в Нижнем Тагиле будут платить вместо 146,3 рубля в месяц порядка 145,6 рубля. На схожие суммы тариф снижен и в долгосрочной перспективе до 2021 года с учётом поэтапного его повышения до 917,34 рубля за кубометр (вместо 921,92 рубля в предыдущей редакции).

Так же снижается тариф для западной и восточной зоны. Для ТБО «Экосервис» тариф за кубометр мусора составит 710,02 рубля вместо 713,57 рубля, следовательно, житель многоквартирного дома будет платить за вывоз мусора в апреле примерно на 29 копеек меньше, чем в феврале. Тариф ЕМУП «Спецавтобаза» упадёт с 697,76 рубля до 694,29 рубля — то есть до 147,88 рубля в месяц при текущем платеже в размере 148,62 рубля.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил правительству проработать вопрос о снижении тарифов на вывоз мусора. По данным министерства ЖКХ, снижать тарифы планируется за счёт снижения налога на прибыль и имущество региональных операторов, пока эта работа не завершена. В то же время региональные министры надеются на то, что на федеральном уровне будет принято решение об отмене НДС для региональных операторов — в таком случае тариф можно будет снизить более существенно и для жителей Екатеринбурга, например, платёж составит 123,23 рубля в месяц.