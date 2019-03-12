Генпрокуратура и губернатор на закрытом совещании в Нижнем Тагиле обсудят мусорную реформу 

13 марта в Нижний Тагил приедет заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. По информации АН «Между строк», в ДК им. И. В. Окунева в закрытом режиме пройдёт совещание, главной темой которого станет проводимая на территории области мусорная реформа. По данным «МС», на встрече будут присутствовать глава региона Евгений Куйвашев, министр природных ресурсов Свердловской области Алексей Кузнецов, а также руководители всех региональных операторов по обращению с ТКО.

Напомним, в конце февраля жители Нижнего Тагила написали в свердловскую прокуратуру коллективное письмо с просьбой проверить законность утверждённых Региональной энергетической комиссией (РЭК) нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Документ был составлен на встрече прокурора Ленинского района Владимира Мартынова и природоохранного прокурора Дениса Исакова с тагильчанами в мэрии. Его подписали 20 жителей города.

С 1 января 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с отходами как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Значительное повышение тарифа спровоцировало протест, 23 февраля митинг против мусорной реформы в Нижнем Тагиле собрал более тысячи человек. Кроме этого, в течение нескольких недель активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводили одиночные пикеты под окнами администрации города, «встречали» они и приехавшего с рабочим визитом в Тагил полпреда президента Николая Цуканова, а также стояли у здания областного правительства.