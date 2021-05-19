За кого Нижний Тагил будет голосовать на праймериз «Единой России» (СПИСОК)

С 24 по 30 мая в России пройдут праймериз (предварительное голосование) партии «Единая Россия». Получившие наибольшее количество голосов избирателей кандидаты получат право баллотироваться от правящей партии на сентябрьских выборах в Государственную Думу. Параллельно с выборами в российский парламент свердловчанам предстоит избрать депутатов Законодательного Собрания. Впервые праймериз состоятся в электронном формате. Проголосовать за своего кандидата сможет любой житель области, зарегистрированный на сайте «Госуслуги».

14 мая на официальном сайте праймериз завершилась регистрация кандидатов. Всего региональный оргкомитет зарегистрировал 492 кандидата — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. От участия в процедуре отказались два действующих депутата Госдумы (один из них от Нижнего Тагила — Алексей Балыбердин) и восемь депутатов Заксобрания (один из них — Алексей Кушнарёв).

По Нижнетагильскому избирательному округу на предварительное голосование в Госдуму зарегистрировались 9 кандидатов:

Дмитрий Арды, 21 год. Директор ООО «ТехноПетролеум». Член партии «Единая Россия».

Дамир Завильский, 32 года. Учитель школы № 100 Нижнего Тагила, тренер по волейболу. Беспартийный.

Константин Захаров, 48 лет. Директор по персоналу АО «НПК “Уралвагонзавод”» имени Ф. Э. Дзержинского. Член партии «Единая Россия».

Александр Мельников, 49 лет. Председатель Первичной профсоюзной организации Верхнетагильской ГРЭС Свердловской областной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». Член партии «Единая Россия».

Андрей Никонов, 55 лет. Председатель правления ПО «Светоч». Сторонник партии «Единая Россия».



Григорий Полявин, 45 лет. Старший инспектор-приёмщик ООО «ИЦПВК» (НП «ОПЖТ»). Беспартийный.

Анатолий Савин, 52 года. Инженер по кооперации ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Член партии «Единая Россия».

Ирина Серебреникова (Потеева), 35 лет. Тренер, предприниматель. Беспартийная.

Алексей Фадеев, 29 лет. Энергетик ООО «Тагил-стройсервис». Сторонник партии «Единая Россия».

За «тагильские» кресла в Законодательном собрании Свердловской области готовы побороться 26 кандидатов.

По Дзержинскому избирательному округу: Евгений Лутохин (по списку территориальной группы), Александр Маслов (тергруппа), Владимир Рощупкин (по одномандатному округу, по списку тергруппы), Анатолий Савин (одномандатный округ), Геннадий Упоров (по списку тергруппы), Дмитрий Скоропупов (одномандатный округ, тергруппа), Андрей Шерстобитов (тергруппа) и Иван Щербицкий (одномандатный округ).

По Ленинскому округу: Дмитрий Арды (по одномандатному округу), Светлана Бем (тергруппа), Алексей Бова (по одномандатному округу), Игорь Булыгин (тергруппа), Владимир Ершов (тергруппа), Михаил Ершов (тергруппа), Дамир Завильский (одномандатный округ), Вячеслав Малых (тергруппа), Александр Мельников (одномандатный округ, тергруппа), Вячеслав Погудин (по одномандатному округу, тергруппа).

По Тагилстроевскому округу: Олег Герасимов (тергруппа), Дмитрий Костенников(одномандатный округ), Давид Кричкер (тергруппа), Дмитрий Лапшин (тергруппа), Елена Матвеева (тергруппа), Владимир Радаев (по одномандатному округу, тергруппа), Ирина Серебреникова (Потеева) (по одномандатному округу), Евгений Черкашин (тергруппа).

Единый день голосования за депутатов Госдумы, Заксобрания и органов местного самоуправления состоится 19 сентября 2021 года.