«Понял, что могу делать больше»: депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин объяснил отказ от участия в праймериз

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин решил не участвовать в праймериз «Единой России» в этом году, потому что ему поступило предложение поработать в органах исполнительной власти, пишет Znak.com.

«Я благодарен избирателям, тагильчанам, которые удостоили меня чести представлять их интересы, я старался оправдать доверие избирателей. Но ко мне обращалось много людей, которым я даже со статусом депутата Госдумы не мог помочь. Я понял, что могу сделать для каждого больше, работая в органах исполнительной власти. Есть определённые предложения, о которых я не буду говорить, тем не менее я буду продолжать работать со своими земляками, тагильчанами, всеми возможными силами», — сказал Балыбердин.

Он не уточнил, об областном или городском уровне власти идёт речь. Также Балыбердин подчеркнул, что решение не участвовать в праймериз и не переизбираться в парламент никак не связано с его отношениями с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым, о чём накануне сообщал источник Znak.com. По его словам, у него действительно была небольшая перепалка в Instagram с Пинаевым, но о ссоре между ними речи не идёт.

«Мы взрослые люди — депутат Госдумы и глава города, я с уважением отношусь к главе. Да, у нас была небольшая переписка, но мы нормально общаемся, работаем, мы не дети, чтобы ссориться», — сказал он.

Алексей Балыбердин стал единственным депутатом Госдумы от «Единой России» в Свердловской области, кто решил не участвовать в праймериз партии.

Напомним, «Единая Россия» проведёт предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на сайте «Госуслуги». Регистрация избирателей продлится до 28 мая. Итоги голосования подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит съезд.

Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.