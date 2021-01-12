Алексей Кушнарёв рассказал о новом рабочем месте в холдинге Алишера Усманова и своих политических амбициях

Бывший управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарёв занял пост директора металлургического дивизиона компании «Металлоинвест» олигарха Алишера Усманова. Как пояснил сам топ-менеджер, в этой должности он работает уже два месяца, а в настоящее время находится в Старом Осколе на Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А. А. Угарова, но официальное рабочее место у него в Москве. Помимо комбината, в сферу ответственности Кушнарёва входят компании «Уральская Сталь» и «УралМетКом» (обе находятся в Новотроицке Оренбургской области).

Также депутат Законодательного собрания Свердловской области заявил АН «Между строк», что не намерен принимать участия в выборах в 2021 году.

«Если я переехал в Москву и компания, где я сейчас работаю, не имеет отношения к Уралу, кроме компании в Новотроицке, конечно, я никуда не пойду избираться», — заявил Кушнарёв.