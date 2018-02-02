WADA поддержало планы МОК оспорить оправдание 28 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) поддержит намерение Международного олимпийского комитета (МОК) оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по российским спортсменам, сообщается в релизе агентства.

В нём отмечается, что агентство обеспокоено решением CAS, которое вызовет «тревогу и разочарование среди спортсменов».

«WADA понимает, что это решение приведёт к недовольству и разочарованию среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК проанализировать эти решения очень внимательно и рассмотреть все варианты, включая апелляцию в Швейцарском федеральном трибунале», — заявили в антидопинговом агентстве.

О планах обжаловать решение CAS МОК сообщил 1 февраля после того, как суд принял решение оправдать 28 российских спортсменов, которых МОК отстранил от участия в Олимпийских играх и лишил наград из-за нарушения антидопинговых правил.

Позднее Олимпийский комитет России направил МОК список из 15 оправданных спортсменов и попросил выслать им индивидуальные приглашения на Олимпиаду в Южной Корее, которая начнётся 9 февраля. МОК при этом не исключил, что оправданные спортсмены из России не смогут поехать на Игры в Пхёнчхан.

Другие российские спортсмены, не замеченные в употреблении допинга, смогут принять участие в Олимпийских играх под нейтральным флагом. Национальную сборную России МОК отстранил в декабре прошлого года из-за нарушения антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи.