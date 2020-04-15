Второй самолёт РМК с гуманитарной помощью для врачей прибыл в Екатеринбург

Второй самолёт с медицинскими масками и защитными костюмами, купленными главой «Русской медной компании» Игорем Алтушкиным для врачей Свердловской и Челябинской областей, утром 15 апреля прибыл в екатеринбургский аэропорт Кольцово, со ссылкой на представителя председателя совета директоров РМК Кирилла Ирха пишет Znak.com.

Борт доставил в регион 20 тонн груза медицинского назначения стоимостью 1,6 млн долларов. К данному моменту разгрузка борта завершена, в ближайшее время всё привезённое будет передано министерствам здравоохранения Свердловской и Челябинской областей, которые распределят маски и костюмы между больницами.

Первый борт прибыл в Екатеринбург утром 12 апреля, общая масса груза составляла 26,7 тонны. В его составе были 1,5 тысячи коробок с 3 млн медицинских масок, 60 коробок с 6 тысячами очков, 300 тысяч медицинских перчаток, 800 коробок (8,6 тонны) с медицинскими костюмами. Все средства защиты также поделили между медучреждениями Свердловской и Челябинской областей. Так, в ГКБ № 40 Екатеринбурга, где располагается основная масса коронавирусных больных, передали 150 тысяч медицинских масок, 15 тысяч перчаток, 2500 защитных костюмов и 400 защитных очков.

Всего из Китая на средства РМК планируется привезти четырьмя самолётами более 100 тонн медицинских принадлежностей, необходимых при пандемии коронавируса. Общая стоимость грузов — 5 млн долларов, деньги выделил глава РМК Игорь Алтушкин. Доставку — 650 тысяч долларов — оплатил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Накануне в регионе подтвердились ещё восемь случаев коронавируса, всего в регионе за весь период заболели 93 человека, вылечились 37 человек. Состояние семерых пациентов врачи оценивают как тяжёлое, восьми человек — средней тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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