В Свердловской области подтверждено 8 новых случаев коронавируса, 7 человек в тяжёлом состоянии

В Свердловской области подтвердились ещё 8 случаев коронавируса COVID-19, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

Новые случаи подтверждены у четырёх жителей Екатеринбурга, одного жителя Верхней Пышмы, двух жителей Полевского, одного жителя Ачита — в последнем случае заболел врач Красноуфимской городской больницы. Новые диагнозы подтверждены первично в лаборатории управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

На данный момент из 56 заболевших 7 человек находятся в тяжёлом состоянии, из них двое — на аппарате искусственной вентиляции лёгких, 16 человек — в состоянии средней тяжести, остальные — в удовлетворительном состоянии. За всё время в регионе заболели 93 человека, выздоровели 37 пациентов.

В Свердловской области, как и в других субъектах страны, действует режим повышенной готовности, жителям области запрещено покидать свои дома без необходимости.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».