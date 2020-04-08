РМК привезёт в Екатеринбург 100 тонн медицинских масок и защитных костюмов для врачей

В ближайшее воскресенье в Екатеринбург прибудет первая партия гуманитарного груза из Китая, сформированного по инициативе главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина для борьбы с пандемией коронавируса, пишет Znak.com.

Больницы Свердловской и Челябинской областей благодаря гуманитарной помощи получат 10 млн медицинских масок, 100 тысяч масок спецзащиты и 10 тысяч хирургических масок, 150 тысяч медицинских костюмов, 304 тысячи пар медицинских перчаток, 20 тысяч лицевых щитков, 20 тысяч защитных очков и тысячу термометров — по подсчётам властей регионов, это закроет потребности больниц уральских регионов в средствах защиты от пандемии коронавируса как минимум на месяц вперёд.

После придания огласке готовящейся Игорем Алтушкиным поставки к организации гуманитарной помощи подключился владелец торговой компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, который взял на себя обязательство оплатить самолёты для доставки собранных медицинских товаров.

«Я когда узнал, что Игорь пытается помочь людям, тут же позвонил ему и сказал, что я участвую. Ну, как в стороне быть? На кону — человеческие жизни. Оплатил самолёты. В Китае помогаю, чем могу. Алтушкин — большой молодец, слов нет, настоящий мужик. Губернатор сильно включён в историю. Делают добро для нашей области. Спасибо им», — рассказал Симановский.

В итоге структуры РМК согласовали четыре вылета самолётов из Китая и сосредоточились на их наполнении грузом. За неделю общий объём товаров удалось довести до 103 тонн. На покупку средств защиты — масок, перчаток, халатов и термометров — Игорь Алтушкин выделил больше 5 млн долларов.

Только первым рейсом в Екатеринбург доставят 3 млн защитных масок, 300 тысяч комплектов перчаток, а также 52 тысячи защитных костюмов для медиков и 6 тысяч защитных очков. Всё это поможет обезопасить врачей, работающих с пациентами, заражёнными новой коронавирусной инфекцией. Следующими рейсами с 12 по 15 апреля бизнесмен вывезет остальные защитные средства. Эта поставка гуманитарной помощи станет одной из крупнейших в Россию за последнее время. Для сравнения: прибывший в Москву борт от правительства КНР нёс на себе 26 тонн товаров медицинского назначения.

Напомним, о сборах гуманитарной помощи для Урала по инициативе Игоря Алтушкина стало известно на прошлой неделе. Представители таможни предупредили о необходимости заплатить налоги и пошлины, сумма которых достигала почти 30% от стоимости груза. После публикации об этом правительство РФ напомнило исполнительным органам власти о том, что такие грузы должны проходить без дополнительных сборов в соответствии с федеральными нормативными актами.

В Свердловской области за последние сутки официально подтвердились пять новых случаев коронавируса COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб, всего в регионе заболели 56 человек, из которых выздоровели 25 пациентов. Всего на сегодняшний день в России заболели 8672 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».