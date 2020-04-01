Znak.com: Уральская таможня не пускает в регион крупную партию медицинских масок и другой гуманитарной помощи, требуя уплатить налог более 300 тысяч долларов

Уральская таможня не пускает в Свердловскую область груз с гуманитарной помощью на общую сумму более 1 млн долларов, требуя уплатить более 300 тысяч долларов налоговых сборов.

Как пишет Znak.com, владелец «Русской медной компании» (РМК) бизнесмен Игорь Алтушкин закупил в Китае для региона 10 млн медицинских масок, 10 тысяч защитных лицевых щитов, 4 тысячи защитных комплектов из медицинских очков, перчаток и халатов, а также термометры. Общая масса груза уже достигла 19 тонн, и жертвователи продолжают комплектовать рейс из Гуанчжоу в Екатеринбург, который был намечен на 9 апреля.

Всю гуманитарную помощь меценат намеревался безвозмездно передать областному правительству, больницам и другим некоммерческим организациям для борьбы с пандемией COVID-19. Однако, по словам собеседника издания в РМК, поставка помощи может сорваться, поскольку Уральская таможня требует налоги и сборы в объеме 30% от стоимости дефицитных и востребованных в регионе товаров, что практически равноценно стоимости организации всего гуманитарного рейса.

«Мы собираем груз от разных поставщиков и свозим в аэропорт отправки. Авиавласти идут нам навстречу и разрешают перелёт, нам удалось найти транспортного перевозчика, который дал свой Ил-72. Но таможня нам идти навстречу не хочет и предлагает везти всё это как товары народного пользования — а значит, заплатить 20% НДС и таможенную пошлину в районе 10% от всех товаров. Речь идёт о сумме, превышающей 300 тысяч долларов, притом что организовать сам рейс стоило около 370 тысяч долларов», — рассказал он.

Собеседник издания добавил, что благотворители рассчитывали, что в условиях пандемии удастся ввезти помощь уральцам без взносов. Он отметил, что «в режиме чрезвычайной ситуации на такие товары вводится нулевой налог и всё раздаётся в больницы и людям без ограничений».

«Мы даже готовы были бы заплатить налоги, но сроки согласования с таможней могут затянуться на неделю и более. Медлить нельзя — в условиях пандемии это просто преступление. Если всё бы получилось, мы бы привезли уже в следующую среду-четверг эти нужные товары. Но нам на это отвечают: есть инструкция, и без инструкции ничего сделать нельзя», — пояснил собеседник.

По данным Znak.com, губернатор Евгений Куйвашев уже написал гарантийное письмо в таможню. В нём он подтвердил, что груз из Гуанчжоу Игорь Алтушкин везёт в качестве гуманитарной помощи с некоммерческими целями, и выступил гарантом, что все необходимые взносы будут уплачены, — но сам груз необходимо пропустить в период с 8 по 12 апреля в силу критической нехватки защитных средств в медицинских учреждениях. На таможне на этот запрос пока не отреагировали.

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