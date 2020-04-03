После инцидента в Свердловской области гуманитарную помощь бизнеса для борьбы с коронавирусом могут освободить от таможенных сборов

Все грузы с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом, которые предприниматели закупают для России за границей, будут освобождены от таможенных пошлин и сборов — такое решение примет премьер-министр Михаил Мишустин на одном из заседаний по профилактике коронавируса, со ссылкой на источник пишет Znak.com.

По словам собеседника, решение было принято после истории с грузом главы «Русской медной компании» Игоря Алтушкина, который не мог привезти из Китая в Свердловскую область гуманитарную помощь стоимостью 1 млн долларов из-за бюрократических препятствий. Он закупил для региона 10 млн медицинских масок, а также тысячи защитных халатов, очков, перчаток и термометров, чтобы безвозмездно передать правительству, больницам и другим некоммерческим организациям, но, по словам источника, Уральская таможня потребовала уплатить налоги и сборы в объёме 30% от стоимости дефицитных и востребованных в регионе товаров, что практически равноценно стоимости организации всего гуманитарного рейса. После публикации Znak.com в Уральской таможне заявили, что не получили необходимые документы из-за того, что партия товара не сформирована.

Всего на сегодня в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса, умерли 34 человека, выздоровел 281 человек. В Свердловской области заболели 39 человек, 13 них выздоровели. Накануне президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни, введённые для профилактики коронавируса, до 30 апреля, а также дал регионам право самим выбирать меры по борьбе с пандемией — в частности, возможность сокращать число нерабочих дней.

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