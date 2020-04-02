Таможня прокомментировала проблемы с поставками защитных средств от коронавируса в Екатеринбург

Проблемы с поставкой в Екатеринбург гуманитарной помощи из Гуанчжоу в объёме более 10 млн медицинских масок, а также перчаток и халатов для медиков, закупленной бизнесменом Игорем Алтушкиным в Китае для борьбы с пандемией коронавируса, возникли из-за того, что у компании «Урал Импортер Лимитед», которая выступает покупателем товаров, «отсутствуют разрешительные документы на ввоз», сообщает Уральское таможенной управление.

На таможне также подтвердили, что получили письма от губернаторов Свердловской и Челябинской областей, в которых Евгений Куйвашев и Алексей Текслер объясняли, что борт с масками — это разовая поставка гуманитарной помощи, которую безвозмездно передадут их регионам. В письмах губернаторы заверяли таможню, что все необходимые налоги и сборы будут уплачены, и просили сократить сроки рассмотрения документов.

«Данные письма носят форму просьбы об оказании содействия и не могут являться гарантийными в юридическом смысле», — объяснили в таможне.

В управлении также заявили, что, поскольку партия товаров не сформирована, документы, позволяющие оценить таможенную процедуру, необходимость уплаты платежей и их размер, к ним не предоставлены.

«Таможенные органы Уральского региона ориентированы на максимальное содействие администрациям субъектов Российской Федерации в вопросах поставок жизненно необходимых товаров в условиях борьбы с коронавирусом COVID-19. В настоящее время УТУ осуществляет необходимое взаимодействие с организаторами поставки — ООО "Урал Импортер Лимитед" — с целью определения оптимальных механизмов таможенного оформления с учётом планируемых сроков поставки 8–12 апреля», — заявили в таможне.

Напомним, накануне стало известно, что по распоряжению владельца РМК Игоря Алтушкина его предприятие закупило защитные средства на общую сумму 1 млн долларов и собиралось привезти их на Урал за свой счёт частным бортом Ил-52. Однако, по словам источника в «Русской медной компании», таможенники сообщили о необходимости уплатить налог на добавочную стоимость и таможенные сборы на общую сумму около 30% от стоимости товаров, что немногим дешевле стоимости перевозки товаров на Урал.

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