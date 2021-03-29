«Всё для людей, не то что эти скотовозки». Новые экологичные автобусы появились на дорогах Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на городских маршрутах № 25, 25р и 33 появилось по два новых автобуса. В первые рейсы они вышли в субботу. Как рассказал АН «Между строк» заместитель председателя объединения «Союз-НТ» Александр Петров, водители довольны новым транспортом, а об эффективности можно будет говорить только через некоторое время.



Александр Петров



«Очень долго администрация тянула с покупкой и оформлением автобусов. Если бы нас не кормили обещаниями, пускай даже ПАЗики, но мы бы покупали их новые, потому что заменять автопарк всё равно надо», — прокомментировал Александр Петров.

Как рассказали водители автобусов, SIMAZ не так сильно шумит, как ПАЗ, шустрее ездит и в салоне много свободного места между сиденьями. Один из водителей признался, что некоторым пассажирам новый транспорт не нравится из-за того, что они спотыкаются об ступень, когда передают плату за проезд.

«Некоторым пассажирам не нравится. Они спотыкаются об ступень, когда платят за проезд. В основном недовольны мужчины. А женщины в возрасте радуются обновлённому транспорту», — поделился водитель.

Пассажиры, которые ехали в новом современном общественном транспорте впервые, остались довольны.

«На самом деле прикольно. Автобусы оборудованы камерами, как в Екатеринбурге уже давно сделано. Ну и пока чисто, а потом посмотрим. Сделано всё для людей, не то что эти скотовозки. Намного удобнее, чем в обычной маршрутке», — поделились впечатлениями пассажиры.