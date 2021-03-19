Стало известно на каких маршрутах Нижнего Тагила появятся новые экологичные автобусы

17 новых экологичных автобусов SIMAZ появятся на городских маршрутах Нижнего Тагила на следующей неделе. В управлении городским хозяйством мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что рекомендовали перевозчикам поставить экологичный общественный транспорт на маршруты 14, 25, 25р, 26, 33, 34, 50, 55 и 56.

«Это наши рекомендации перевозчикам. В любом случае, автобусы сейчас в их собственности. Я думаю, что они к нам прислушаются и поставят автобусы на данные маршруты», — подчеркнули в управлении городским хозяйством.

По шесть автобусов взяли в аренду у администрации объединение «Союз-НТ» и «Тагилтранском», еще пять — фирма «Тас». Общественный транспорт прошёл регистрацию в ГИБДД.

Заместитель председателя объединения «Союз-НТ» Александра Петрова рассказал АН «Между строк», что после оформления страховок и проведения техобслуживания, автобусы выйдут на маршруты на следующей неделе.

«Жизнь покажет, как автобусы поведут себя на дорогах, нам презентовали их летом, тогда было всё хорошо. Посмотрим, как они покажут себя на наших дорогах», — прокомментировал АН «Между строк» Петров.

Напомним, покупка 17 автобусов SIMAZ обошлась муниципалитету в 107,4 млн рублей. Они могут вмещать в себя более 38 человек. Современный общественный транспорт будет курсировать по наиболее загруженным городским маршрутам. Все они имеют низкопольные площадки для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, а также площадки для размещения инвалидных колясок.