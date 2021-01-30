В Нижнем Тагиле новые автобусы будут сдавать в аренду

В Нижнем Тагиле начнут сдавать в аренду экологичные автобусы SIMAZ, которые закупили в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Такое решение связано с отсутствием в городе муниципальных перевозчиков.

Соответствующее постановление 29 января подписал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В документе сказано, что договор аренды будет заключён с одной из городских компаний перевозчика на семь лет. Для того, чтобы определить кто именно будет арендовать автобусы, администрация города намерена провести электронный аукцион. Начальную цена аренды в месяц – 52 тысячи рублей.

Напомним, покупка 17 автобусов SIMAZ обошлась муниципалитету в 107,4 млн рублей. Они могут вмещать в себя более 38 человек. Современный общественный транспорт будет курсировать по наиболее загруженным городским маршрутам. По условиям технического задания все они должны иметь низкопольные площадки для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками, а также площадки для размещения инвалидных колясок. На маршрут новые автобусы планируется вывести весной 2021 года.