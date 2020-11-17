Со второй попытки ульяновская компания «СИМАЗ» выиграла тендер на поставку 17 экологичных автобусов в Нижний Тагил 

Стали известны результаты рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе по поставке новых автобусов для Нижнего Тагила. Как сообщает пресс-служба мэрии, победителем стало ООО «СИМАЗ» из Ульяновска. Компания была единственной организацией, принимавшей участие в торгах.

В начале ноября аукцион на поставку 17 новых экологичных автобусов для Нижнего Тагила за 107,4 млн рублей сорвался из-за жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы. Один из претендентов на заключение муниципального контракта — ООО «Предприятие "Стройкомплект"» — обвинил мэрию в нарушении принципов конкуренции и подгоне конкурса под конкретного производителя. ФАС признала жалобу частично обоснованной и распорядилась переиграть конкурс. Он состоялся сегодня, но обратившая внимание на нарушение антимонопольного законодательства компания, по информации мэрии, решила в нём не участвовать.

Ранее в мэрии неоднократно обращали внимание на то, что город планирует заключить договор на поставку автобусов именно с ульяновским производителем.

По условиям контракта ульяновские машиностроители доставят в Нижний Тагил 17 новых автобусов вместимостью не менее 38 человек до конца 2020 года. Современный общественный транспорт на газомоторном топливе будет передан в аренду компаниям-перевозчикам на срок, определённый договором. Курсировать они будут по наиболее загруженным городским маршрутам. По условиям технического задания все они должны иметь низкопольные площадки для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками. Также в них должно быть предусмотрено наличие площадки для размещения инвалидных колясок.