В Нижнем Тагиле сорвался конкурс на поставку 17 новых автобусов из-за жалобы в ФАС на нечестную конкуренцию

Аукцион на поставку 17 новых экологичных автобусов для Нижнего Тагила за 107,4 млн рублей сорвался из-за жалобы в Управление Федеральной антимонопольной службы. Один из претендентов на заключение выгодного муниципального контракта — ООО «Предприятие "Стройкомплект"» — обвинил мэрию в нарушении принципов конкуренции и подгоне конкурса под конкретного производителя. ФАС признала жалобу частично обоснованной и распорядилась переиграть конкурс.

Мэрия объявила аукцион на определение подрядчика для поставки автобусов на газу в Тагил в середине октября. Новые транспортные средства обязаны быть не ранее 2020 года выпуска, иметь от 10 до 20 сидячих мест и не менее 38 стоячих, а также системы видеонаблюдения и датчики пассажиропотока. Двигатель должен работать на метане и иметь минимум 130 лошадиных сил. Эти и иные параметры были заданы в конкурсной документации. Полностью под них подходят лишь автобусы SIMAZ 2258. Поэтому заявку смогла подать только одна организация — ООО «СИМАЗ». К первым числам ноября компания уже заключила бы договор с тагильскими чиновниками по поставке, если бы не жалоба в ФАС, которую подало предприятие «Стройкомплект» из посёлка Большой Исток в конце октября. Оно не смогло принять участие в аукционе из-за некорректных требований, прописанных в конкурсной документации.

«Принцип конкуренции не соблюдается. Представленное техническое задание ограничено только одной моделью — SIMAZ 2258. Эквивалентом близким, но не проходящим по запрашиваемым техническим параметрам, является автобус ПАЗ-320415, автобус LOTOS 206 CNG. Установление заказчиками требований необъективного характера путём излишней детализации описания объекта закупки, избыточных требований вплоть до соответствия товару одного производителя приводит к ограничению конкуренции, не создаёт предпосылок для экономии бюджетных средств», — отмечается в жалобе ООО «Предприятие "Стройкомплект"».

УФАС признало доводы предприятия «Стройкомплект» частично обоснованными. В закупке тагильской администрации нашли нарушение закона о контрактной системе. До 18 ноября Служба заказчика городского хозяйства должна устранить все выявленные недочёты и объявить конкурс на определение компании-подрядчика для поставки 17 автобусов в Нижний Тагил заново.