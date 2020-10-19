В Нижнем Тагиле закупят 17 автобусов за 107 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила подготовила контрактную документацию на покупку новых современных автобусов на метане. До конца 2020 года в городе должно появиться 17 низкопольных автобусов на экологичном топливе. Всего на покупку нового общественного транспорта выделилено 107,4 млн рублей.

Согласно документации, стоимость каждого автобуса не должна превышать 6,3 млн рублей, мощность должна быть не менее 130 лошадиных сил. Кроме того, транспорт должен иметь низкопольную площадку и место для размещения инвалидной коляски. Внутри автобуса требуется установка видеонаблюдения и два датчика пассажиропотока, которые позволят считать пассажиров.

Новые автобусы закупаются в рамках федеральной программы «Чистый воздух», что позволит уменьшить количество выбросов в атмосферу.