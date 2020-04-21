Новые экологичные автобусы появятся в Нижнем Тагиле до конца 2020 года

Мэрия Нижнего Тагила готовит контрактную документацию на покупку новых современных автобусов по федеральной программе «Чистый воздух». По словам заместителя начальника управления городским хозяйством Михаила Сёмина, на следующей неделе в правительстве РФ должен завершиться процесс согласования вопроса о выделении Нижнему Тагилу субсидий из федерального бюджета.

Как уточнил Сёмин, говорить об основных параметрах будущего контракта пока преждевременно. Окончательное решение о поставщике автобусов, их количестве и способе передачи тагильским перевозчикам будет принято после подтверждения финансирования, сообщает пресс-служба мэрии.

«Федеральная программа “Чистый воздух” не только предполагает обновление парка общественного транспорта, но и содержит другие значимые для города мероприятия по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу. На покупку новых автобусов правительство Свердловской области выделило 110 млн рублей, также часть средств будет направлена из муниципального бюджета», — заявил руководитель управления городским хозяйством.

Добавим, что ранее велись переговоры с представителями Ульяновского автомобильного завода о покупке по лизинговой схеме автобусов на базе японской модели ISUZU, которую отличают надёжное шасси и долговечный двигатель. Тагильская мэрия планирует закупить около 100 новых транспортных средств.