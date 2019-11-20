Областные власти выделят Нижнему Тагилу 110 млн рублей на покупку ста автобусов на газомоторном топливе

Областные власти выделят Нижнему Тагиле и Екатеринбургу 450 млн рублей на покупку автобусов на газомоторном топливе. Средства на обновление автопарка уже предусмотрены в бюджете Свердловской области на 2020 год. Нижний Тагил получит 110 млн рублей в рамках реализации федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Планируется, что на эти деньги на условиях софинансирования с федеральным бюджетом для города будут куплены 100 новых автобусов.

Екатеринбургу, по данным департамента информполитики Свердловской области, выделят 344 млн рублей по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые сообщил о планах по покупке для столицы региона автобусов большого класса, работающих на газомоторном топливе, во время своего визита в Республику Беларусь. Деньги позволят обновить автобусный парк в преддверии Всемирной летней Универсиады.

Напомним, ранее стало известно, что маршруты колёсного общественного транспорта в Нижнем Тагиле в ближайшее время будут пересмотрены. По мнению транспортных организаций, из существующих 30 маршрутов, курсирующих по Ленинскому и Тагилстроевскому районам города, должно остаться не более 12 направлений, которые не будут дублировать друг друга. Кто будет пользоваться новыми автобусами на газомоторном топливе и на каких условиях, в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила оперативно пояснить не смогли. Замглавы администрации по горхозяйству и строительству Егор Копысов отказался беседовать с журналистом без согласования с пресс-службой.